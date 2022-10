Gonzalo Higuaín jugó su último partido y se despidió entre lágrimas del fútbol profesional

El argentino Gonzalo Higuaín puso punto final a su carrera y se despidió entre lágrimas del fútbol profesional, tras la derrota de Inter Miami por 3-0 ante New York City, en la primera ronda de los playoffs de la MLS.

Tras el pitazo final, "Pipita" estalló en llanto y tuvo que ser consolado por sus compañeros, debido a la emoción del trasandino, quien cumplirá 35 años en diciembre próximo.

En su carrera, Higuaín comenzó en River Plate y fichó con solo 19 años en Real Madrid.

Tras su paso por la casa blanca, también brilló en Napoli, Juventus, AC Milan y Chelsea, su último club en Europa. En 2020 llegó a Inter de Miami, en donde terminó su carrera.

Con laselección de Argentina, fue subcampeón del mundo en Brasil 2014, y también subcampeón de América en 2015 y 2016, perdiendo las dos finales ante Chile.

What an incredible career 👏



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun