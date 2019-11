Ibrahimovic dejó la MLS: Querían a Zlatan, les di a Zlatan. Ahora vuelvan a ver béisbol

El delantero sueco de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, se despidió de la Major League Soccer (MLS) con un provocativo mensaje en redes sociales.

El ex Manchester United y FC Barcelona escribió en su cuenta de Twitter: "Llegué, miré y conquisté. Gracias LA Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez".

"Para los fanáticos: querían Zlatan, les di Zlatan. De nada. La historia continúa ... Ahora vuelvan a ver el béisbol", señaló.

El atacante estuvo dos temporadas en el equipo californiano, en donde disputó 58 partidos, anotó 57 goles y dio 15 asistencias.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr