Inter Miami de David Beckham marcó presencia en la MLS al fichar a cinco jugadores

Inter Miami FC, el equipo creado por el ex futbolista inglés David Beckham y que debutará el 2020, escogió cinco jugadores de una lista de más de 200 a los que los clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos dejaron libres: Ben Sweat, Alvas Powell, Lee Nguyen, Luis Argudo y Bryan Meredith.

El lateral Sweat proviene de New York City FC, donde jugó las tres últimas temporadas; el defensa Powell viene de FC Cincinatti; Nguyen fue mediocampista de Los Angeles FC y Luis Argudo ocupaba la misma posición en Columbus, mientras que Meredith fue portero de Seattle Sounders.

"Estamos encantados de cómo hemos completado este paso. Estamos ganando impulso antes de la temporada 2020", dijo el director deportivo de Inter, Paul McDonough.

El debut de Inter Miami será el próximo 14 de marzo contra Los Angeles Galaxy, donde Beckham jugó del 2007 al 2012.

El partido se disputará en el estadio Lockhart de Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami, que va a ser su sede provisional hasta la construcción del estadio definitivo en Miami. En esta sede, Inter realizará sus primeras dos temporadas.

Tonight your @InterMiamiCF continued on its path of building a winning roster by acquiring 5 of the MLS’ most talented expansion eligible athletes. 2020 here we come! pic.twitter.com/271YMUVBeh