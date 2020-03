José Bizama: La paralización por coronavirus me da tiempo de recuperación y ser una opción en la Roja

El futbolista chileno de Houston Dynamo de la Major League Soccer, José Bizama, contó Al Aire Libre en Cooperativa que la suspensión de las actividades deportivas a causa de la expansión por el coronavirus le da tiempo para recuperarse de la lesión que le afectó a su pierna derecha.

"Mi intención en la temporada era mostrarme acá para ser una opción en la selección e iba súper bien, iba a empezar de titular, por lo que estaba bajoneado, pero sucede esto y me da el tiempo para recuperarme", expresó este viernes desde Texas.

"Ahora estoy con las ganas de hacer una buena recuperación y de estar lo antes posible en cancha para retomar lo que había logrado", agregó Bizama, quien complementó sus dichos señalando que "los médicos me dieron alrededor de tres meses para volver a estar en cancha y este tiempo me sirve para recuperarme, no me perdería tantos partidos".

Sobre su experiencia con el coronavirus en Houston, reveló que "mi hija con mi novia llegaron hace casi un mes y mi hija iba a entrar al colegio para que aprendiera el idioma, en su colegio siguen yendo a clases, pero decidimos no enviarla para no exponerla".

"En Houston, a diferencia de otros estados, aún no está tan complicado el tema del virus y como en todos lados la gente para prevenir trata de estar en casas. Con mi hija y novia tratamos de star en casa y salir lo menos posible al supermercado", estimó.