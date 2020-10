Jugadores abandonaron partido en Estados Unidos tras insultos homofóbicos a un compañero

Los jugadores de San Diego Loyal, equipo de la segunda división en Estados Unidos (USL), decidieron abandonar el partido ante Phoenix Rising, luego de que su compañero Collin Martin recibiera insultos homofóbicos por parte de sus rivales.

El futbolista, que es dirigido por el legendario Landon Donovan, reveló durante los últimos días su homosexualidad, lo que provocó una hostil reacción por parte de los jugadores Phoenix, por lo que San Diego frenó la situación en el entretiempo tras no regresar a la cancha para jugar.

Tras el partido, Martin aseguró que "me sentí atacado" y agradeció el respaldo de sus compañeros, lo que calificó como "conmovedor. No vamos a tolerar el odio en este juego".

My statement on what happened in last nights match. The response that followed from my coaches, teammates, and the entire @SanDiegoLoyal organization was truly moving. They had my back and wanted to make a statement that we aren’t going to stand for this hate in our game. pic.twitter.com/yhTxeL2XkC