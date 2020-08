La MLS también suspendió sus partidos de este miércoles tras boicot de Inter Miami y Atlanta

Los jugadores de Inter Miami y Atlanta United, al igual como hicieron los equipos de la NBA este miércoles, se sumaron a las protestas por el ataque racista que sufrió un hombre negro, Jacob Blake, en Wisconsin, y boicotearon su partido en la MLS.

Debido a esta situación, la Major League Soccer suspendió todos los partidos que se iban a disputar en esta jornada.

Antes de arrancar el encuentro, los planteles de ambos equipos, junto a los árbitros, se reunieron en la mitad de la cancha y se abrazaron enviando un mensaje de unidad, con poleras con la consigna "las vidas negras importan" (Black Lives Matter).

Inter Miami and Atlanta United stand together in solidarity as they boycott their match tonight. pic.twitter.com/AuJDSbNvQ1