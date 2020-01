Los Angeles Galaxy anunció a "Chicharito" Hernández como flamante refuerzo

El delantero mexicano Javier Hernández fue anunciado este martes por redes sociales como flamante fichaje de Los Angeles Galaxy y jugará en la MLS.

"Chicharito" se suma al cuadro estadounidense como jugador franquicia y deja Europa tras casi 10 años.

El atacante llega como el reemplazante de Zlatan Ibrahimovic, quien dejó el club para incorporarse a AC Milan de Italia.

Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana y su último club fue Sevilla de España. También pasó por Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

Los Angeles has been waiting.@CH14_ is 🔵⚪️&🟡.