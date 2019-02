Pablo Aránguiz anotó un gol en victoria de FC Dallas en duelo de pretemporada

El volante nacional Pablo Aránguiz anotó un gol en la victoria de FC Dallas por 2-1 ante Nueva York Red Bulls en el marco de un compromiso de pretemporada.

El ex Unión Española marcó al minuto 34 desde la vía del penal.

Aránguiz, de 21 años, ha sido sido sondeado en las últimas semanas para ser el nuevo 10 de Universidad de Chile.

Por el momento, sigue preparándose para afrontar la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS).

34' - @Pablitoaranguiz levels the game at 1 with a penalty kick.



