Robbie Robinson fue titular en la victoria de Inter Miami contra Columbus Crew en la MLS

El delantero Robbie Robinson fue titular en la victoria de Inter Miami por 1-0 frente a Columbus Crew en el Estadio DRV PNK de Florida, Estados Unidos, en una nueva jornada de la Major League Soccer.

Robinson vio en cancha el único tanto del compromiso, obra de Gonzalo Higuaín en los 16 minutos, con una gran definición sobre el portero Eloy Room.

Nueve del 9️⃣.



Gonzalo Higuain gives #InterMiamiCF the lead here at #DRVPNKStadium with his 9th goal this season! pic.twitter.com/LnQeYEVjWe