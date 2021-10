Robbie Robinson se perdió un golazo y su DT en Inter Miami lo responsabilizó tras dura derrota

El delantero Robbie Robinson, quien se restó de la selección chilena en septiembre pasado, está viviendo uno de sus peores momentos en Inter Miami y fue duramente criticado por su técnico Phil Neville, debido al gol que se perdió en la derrota ante Columbus Crew por 4-0.

Cuando el partido aún estaba igualado sin goles, el equipo rival cometió un error defensivo y Robinson se fue directo al arco en un contragolpe en una clara oportunidad para abrir la cuenta y cambiar el destino del partido.

Sin embargo, falló de forma increíble en el mano a mano, no pudo rematar y hasta se tropezó en una jugada que afectó a todo el equipo. Así al menos lo declaró el entrenador en la conferencia tras el partido.

El increíble gol que se perdió Robbie Robinson en la derrota de Inter Miami en la MLS pic.twitter.com/59YLgxSoAM — Gonzalo Quezada Briones (@guruoftime316) October 17, 2021

"Sentí que en el momento en que Robbie no anotó ese uno contra a uno, el equipo perdió toda la fe. Realmente afectó mentalmente al equipo. Llegamos al entretiempo y aún no me lo podía creer", sentenció.