Thierry Henry es el nuevo técnico de Montreal Impact en la MLS

El "galo" regresa a Norteamérica tras militar en New York Red Bulls como futbolista.

El destacado ex futbolista francés Thierry Henry se convirtió este jueves en el nuevo director técnico de Montreal Impact de la Major League Soccer, según informó el club en un comunicado.

El "galo" de 42 años firmó un contrato hasta finales de 2021 con el ex equipo de Jeisson Vargas, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más, y se encontrará en el equipo con figuras como el ex Barcelona Bojan Krkic y el ex Arsenal y Manchester City Bacary Sagna.

"Es un honor convertirse en entrenador del Montreal Impact y volver a la MLS. Es una liga que conozco bien donde la pasé muy bien. Estar en Quebec, en Montreal, que tiene un enorme patrimonio multicultural, es algo extraordinario. Siempre he tenido un ojo en este club y ahora estoy allí", sostuvo el jugador que sobre el final de su carrera como futbolista militó en New York Red Bulls.

Con esto, Henry tendrá su segunda experiencia como entrenador absoluto de un equipo, luego de dirigir a AS Mónaco entre 2019 y 2020, con un registro de cuatro victorias, cinco empates y 10 derrotas, en 19 partidos, con un pobre 29, 82 por ciento de rendimiento.