Wayne Rooney se indignó con The Sun: Utiliza a mi familia y a mí para vender periódicos

El delantero inglés Wayne Rooney se molestó con el medio de ese país The Sun luego que publicara una serie de fotografías en las que aparece junto a una desconocida, lo que el futbolista calificó como una "manipulación de imágenes".

"El periódico The Sun publicó esta semana una historia en la que parece que me llevé a una mujer a mi habitación del hotel. Ellos saben que no es verdad y que yo no hice eso", lanzó el jugador de DC United de la Major League Soccer.

EXCLUSIVE: Wayne Rooney pictured getting into a hotel lift with a mystery woman after a seven-hour booze session https://t.co/kCTLYgeap6 — The Sun (@TheSun) August 25, 2019

"Me están usando a mí y a mi familia para vender periódicos. No pasó nada entre la mujer de la foto y yo esa noche en Vancouver, de hecho ni siquiera entré en el ascensor solo con ella", continuó, atacando a la publicación.

"La joven que sale en las fotografías es simplemente una de las muchas que se acercan inocentemente a pedir un autógrafo o una foto. Las fotografías publicadas por The Sun fueron tomadas por un fotógrafo freelance que nos siguió tanto a mí como a mis compañeros, sin nosotros saberlo y por supuesto sin nuestro consentimiento", criticó.

"Las fotos vendidas al diario en cuestión han sido seleccionadas y editadas para crear una historia sensacionalista y falsa sobre mí. Toda esta historia está dañando a mi familia y eso es algo que no voy a permitir", finalizó Rooney.