El venezolano Yeferson Soteldo, ex jugador de Huachipato, U. de Chile y Santos de Brasil, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club canadiense Toronto FC, de la Major League Soccer de Estados Unidos. "Es un orgullo ser el jugador franquicia pero eso no significa ninguna presión extra. Estoy acá para darlo todo y hacer historia", comentó el ex volante azul.