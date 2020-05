Club escocés impulsó una encuesta para definir el futuro de arquero que termina contrato

El club escocés Livingston FC generó una polémica encuesta para definir el futuro del tercer arquero, Gary Maley, cuyo contrato expira el mes venidero.

La escuadra británica preguntó a través de Twitter a sus seguidores sobre qué hacer con el meta, si extender su permanencia o dejarlo partir.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!