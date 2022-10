Antoine Griezmann: Hice todo lo que podía por seguir en Atlético de Madrid

Antoine Griezmann, delantero de Atlético de Madrid, expresó este lunes que hizo "todo lo que podía para seguir" en el club rojiblanco, con el que firmó su nuevo contrato hasta 2026 tras el acuerdo para su traspaso desde Barcelona.

❝Lo único que quería era quedarme y disfrutar aquí❞.



"Muy feliz. Es lo que quería desde que llegué, seguir aquí, ser Atlético otra vez, disfrutar de este club, este entrenador, estos compañeros, del estadio, de la afición... Hice todo lo que podía para seguir aquí. Cuando vi que ya había la posibilidad de estar aquí para muchos años, hablé con el club, sabía lo que querían de mí y al final no lo he pensado mucho", dijo en declaraciones a los medios oficiales de Atlético tras la firma de su nuevo contrato.

"Da igual los esfuerzos que iba a hacer, lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí con mi familia feliz, en un club donde me quieran, con un entrenador que me quiere. Al final, no lo piensas mucho. Aunque es mucho, al final, los esfuerzos quedan en una anécdota porque estoy muy orgulloso de ser Atlético", abundó.

"Amo este club, este entrenador, estos compañeros, esta afición... Yo soy más de ejemplo (sobre la cancha) que de la palabra. Al final, voy notando que hay más aplausos y que hay más camisetas con mi nombre. Eso me llena de orgullo y sólo me motiva a darlo todo", prosiguió Griezmann, cuya marcha a Barcelona en el verano de 2019, mediante el pago de la cláusula de rescisión, fue considerada una traición por sectores mayoritarios de la afición rojiblanca.

A su vuelta, en el verano de 2021, fue silbado en sus primeros encuentros, pero eso ya es pasado en Atlético, en el que se propone "darlo todo por el club, por la confianza del entrenador, del club y de la afición".

"Darlo todo por este escudo. Puedo fallar ocasiones o pases, pero al final lo daré todo hasta el último segundo, hasta que pueda", proclamó el atacante, que transmitió su agradecimiento a la afición.

Y habló de Diego Simeone, su entrenador. "Muchísimo respeto. Es una leyenda de Atlético de Madrid. Le debo muchísimo, he llegado a mi mejor nivel gracias a él, gracias al club, gracias a todo este club sin olvidarme de Real Sociedad (su primer equipo). Es un honor y una satisfacción para mí darlo todo por él, luchar por él y ganar partidos por él".