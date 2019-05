Arturo Vidal y Fabián Orellana se ven las caras en el cierre de la liga española

Este domingo se cierra la temporada 2018-2019 de la liga española y la jornada estará marcada por un duelo de chilenos, pues el campeón Barcelona, con Arturo Vidal, visitará a Eibar, de Fabián Orellana, en el Estadio Municipal de Ipurúa​, en el País Vasco.

El cuadro catalán, que se proclamó campeón a finales de abril, arriba a la última jornada sin presión, aunque con el objetivo de preparar la final de la Copa del Rey, ante Valencia la próxima semana.

Por ese motivo, y pese a la cantidad bajas por lesión, Ernesto Valverde presentará su mejor oncena posible.

Según la prensa hispana, será con Cillesen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Vidal; Malcom, Abel Ruiz y Lionel Messi.

Eibar, por su parte, no se juega nada en este último partido. No tiene chances de meterse en copas europeas, pero, si gana, no solo podrá jactarse de vencer al campeón: también terminará entre los 10 mejores del torneo.

El partido será a las 10:15 horas (14:15 GMT) y lo podrás seguir con la cobertura del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.