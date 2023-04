Carlo Ancelotti aseguró que quiere “firmar hasta 2034” con Real Madrid

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, aseguró que ya no hablará de su futuro hasta el final de temporada tras el revuelo de sus palabras respecto al interés de la selección brasileña, y aseguró que su primera opción sigue siendo el conjunto merengue, con el que firmaría "hasta 2034".

"La seguridad me la da el equipo que tengo, los jugadores y el cariño que me da el club. Es la tranquilidad que tengo. Creo que podemos pelear este año hasta el final y ojalá salga bien como el año pasado. Mi futuro lo aclaré ayer y nunca hablaré de él en los dos próximos meses porque si hablo de ello cada tres días también cansaré a los periodistas", manifestó en conferencia de prensa.

Ancelotti aclaró que: "No recibí ninguna llamada y ni si quiera un WhatsApp después de decir que me reuniría con el presidente de la Federación brasileña. Lo que haré en el futuro no lo voy a saber. Por última vez digo que mi contrato caduca el 2024 y la idea es llegar al fin de mi contrato. Si después el Real Madrid está contento conmigo, firmo hasta 2034".

RESPECTO AL DUELO CONTRA FC BARCELONA

El estratega italiano también aseguró que sus jugadores están "preparados al cien por cien" para buscar la remontada en el clásico de las semifinales de Copa del Rey en el Camp Nou, y que es su "único pensamiento".

"Estamos preparados al cien por cien, no tenemos ninguna duda. Desde ahora tenemos un solo pensamiento que es ganar el miércoles", aseguró.

"Hoy empieza un último tramo de la temporada, se lo dije a los jugadores. El año pasado lo iniciamos ante el Celta sufriendo mucho y este año lo empezamos con distintas sensaciones. Fue un partido muy bueno aunque al principio no lo hicimos bien, sufrimos y ellos tuvieron oportunidades. Nos vamos con buenas sensaciones porque volvió el acierto que casi siempre tuvimos en ataque. Hoy los delanteros fueron eficaces y contundentes. Hiciern que el partido fuese bastante sencillo", añadió.

También elogió la labor de Rodrygo, Vinícius, Marco Asensio y especialmente de Karim Benzema, autor de un triplete. "Los cuatro de ataque han cumplido en todos los aspectos, sin balón se puede mejorar pero han combinado muy bien alternando movimientos y teniendo mucha movilidad".

"El partido de Karim (Benzema) hay que destacarlo porque marcó tres goles en siete minutos y ha mostrado una condición muy buena. Significa que el trabajo que realizó en el parón fue muy bueno", opinó.