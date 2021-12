Carlo Ancelotti: Somos claros favoritos para ganar la liga española

Carlo Ancelotti, técnico italiano de Real Madrid, admitió que tras vencer por 2-0 en el derbi ante Atlético de Madrid y aumentar la distancia a 13 puntos, son "favoritos claros" para ganar la liga española.

"No creo que sea efecto Ancelotti, tengo un equipo que me deja tranquilo por lo que hacen en el campo, manejan muy bien el juego, tienen compromiso defensivo. Es un equipo, no solo jugadores con gran calidad, y esa es la diferencia", dijo en rueda de prensa.

"Somos favoritos claros porque lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero estamos centrados en los próximos partidos porque un bajón mental nos puede costar caro. Esta es la única manera para acercarnos a ganar", añadió.