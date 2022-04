Carlo Ancelotti: Todo el mundo espera que se caiga Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, no dio por zanjada LaLiga española antes de visitar a Sevilla, afirmó que "no está acabada", y reconoció que siente que "todo el mundo está esperando el pinchazo" de su equipo para que se reabra la lucha por el título.



"Necesitamos ganar y sumar puntos porque la Liga no está acabada y todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. Ojalá que no llegue. La liga está abierta, tenemos ventaja y lo importante es sumar puntos mañana y los próximos partidos hasta que esté acabada. Cada partido puede ser una trampa", advirtió.



Real Madrid visitará este domingo a Sevilla a las 15:00 horas de Chile.