Claudio Bravo valoró el proyecto de Manuel Pellegrini en Real Betis: Es muy valioso

Claudio Bravo, portero de Real Betis, habló sobre su presente en el cuadro andaluz y valoró el trabajo del técnico Manuel Pellegrini, detallando que el proyecto del entrenador nacional es "muy valioso" en el equipo.

En entrevista con el canal oficial Betis TV, Bravo explicó que no tenía "nexo" con Pellegrini en el pasado, aunque conocía su historial de éxitos en el extranjero y recién en el cuadro albiverde pudo ver sus capacidades.

"Me lo encontré acá cuando me habló del proyecto que tenía en mente y ya sabemos de sobra la capacidad que tiene para trabajar con el grupo, sacar resultados que no se estaban dando y la manera de afrontar los partidos. Es muy valioso", comentó.

En la misma línea, aseguró que "yo aspiro a lo máximo. Satisfecho no quedo nunca. En parte sí me deja la tranquilidad de que la llamada de Pellegrini era que el proyecto era este, voy a aspirar esto, quiero que le equipo juegue de una manera distinta a la que se veía aquí, que salga a jugar todos los partidos para ganar, no para sufrir y con todos atrás".

"Quiero un equipo protagonista, que juegue de igual a igual con quien sea y que aspire a los puestos de arriba. Y es donde estamos hoy en día. Satisfecho estaré si al final de temporada logramos el objetivo y podría decir sí o no pero nos falta lograr lo que tenemos en mente", agregó.

Finalmente, se refirió a las lesiones que le costaron la titularidad en las primeras fechas de la temporada.

"Me llevé un tirón de orejas porque es parte del conocimiento de cada uno que debe tener. Llevaba ocho o nueve temporadas de dinámica distinta, de jugar domingo y miércoles, y me cambió aquí la dinámica. La semana es más larga, hay más carga en el entrenamiento y me tuve que ir adaptando cuando me tocó lesionarme un mes dos o tres veces. Eso nunca me había pasado en mi carrera. Es por la exigencia de cada uno...Ahora me lo tomo más tranquilo, y me adapto un poco a la edad. Me encantaría tener 25 años y no los tengo", sentenció.