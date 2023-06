Clemente Montes fue destrozado por medio español: Regresa a Chile frustrado

Clemente Montes partió de Universidad Católica a Celta de Vigo B, pero su aventura por el fútbol español no fue nada de buena al tener poca continuidad debido a lesiones, por lo que dejó el cuadro gallego y espera definir su futuro de cara a la segunda parte de este 2023.

Tras su nefasto paso por el conjunto de Balaídos, la prensa partidaria quedó con una negativa imagen del delantero chileno y lo criticó duramente en su análisis por el equipo filial.

En ese sentido, el sitio Moi Celeste, medio partidario del club, calificó la estadía del nacional como decepcionante, al publicar: "Durante los cinco meses de estancia en el Celta B tan solo disputó 11 partidos, solo 4 de ellos como titular y su saldo es de una asistencia".

"La cosa no empezó bien, ya que en sus primeras semanas no pudo jugar por una lesión en el tendón rotuliano. Su debut con el filial fue el 19 de marzo, ante Badajoz, y su primera titularidad llegó ante Linense dos semanas después. Ante Talavera dio su única asistencia de gol, pero desde el 30 de abril, cuando fue titular ante Cultural Leonesa, ofreciendo un buen rendimiento, no volvió a salir de inicio y su concurso se limitó a minutos sueltos en los últimos instantes de los partidos", agregó.

Además, añadió que "regresa a Chile frustrado, sin poder triunfar en su primera experiencia europea y dejando cierto poso de decepción entre los aficionados celestes, que esperaban que aportase mucho más, incluso pensando en un futuro para el primer equipo. Nada de eso se cumplió".