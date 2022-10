Dani Alves se infiltró entre hinchas de Real Madrid para presenciar el clásico español

El ex jugador de FC Barcelona Daniel Alves vivió una curiosa situación que le permitió presenciar en el Estadio "Santiago Bernabéu" la caída de los catalanes por 3-1 a manos de Real Madrid en el clásico español.

"Siempre hay que tener mucha personidad para vivir cosas que uno nunca vivió", escribió en su cuenta de Instagram, donde agregó que "vivi el clásico de una manera diferente, con sensaciones diferentes y con unas ganas tremenda de estar dentro".

"Qué mal rodeado estuve, pero aguantando como un campeón", sostuvo en sus redes, donde mostró una imagen en la que aparece infiltrado en medio de fanáticos "merengues".

"Infelizmente para los culés no fue el resultado esperado, pero aficionar para un equipo es quererlo cuando las cosas no salen bien, es apoyar cuando el día no es el mejor y es también nunca dejar de amarlo pase lo que pase", finalizó.