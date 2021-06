Diego Forlán: Manuel Pellegrini es una muy buena persona, trabajador y con ideas claras

Este martes concluyó la primera temporada de Historias de Cracks, espacio de TNT SPORTS que recordó anécdotas de grandes futbolistas del continente, a partir de sus propios relatos. En su episodio final, Claudio Borghi conversó con el mundialista uruguayo y actual entrenador del Club Atenas en Uruguay, Diego Forlán, quien recordó el Villareal de Manuel Pellegrini.

Al recordar su paso al Villarreal, "Cachavacha" aseguró que no fue una decisión fácil, luego de varias temporadas exitosas en Manchester United: "Estaba muy contento, había ganado títulos en Manchester, haciendo goles importantes, pero necesitaba algo más. Estaba teniendo mucho protagonismo, pero quería más. Tenía delante grandísimos jugadores y no era fácil jugar todos los partidos. Podía haber seguido, pero sentía dentro de mí que me faltaba algo y debía buscarlo".

"Cuando apareció Villarreal, ya sabía que estaba Manuel Pellegrini, un buen entrenador, que estaba llegando. Un técnico sudamericano, lo cual quieras o no, puede ser un factor que ayude. Me pareció una buena oportunidad. Convencido, tomé esa decisión y llegué a un lugar espectacular", señalará el ex goleador.

En el "Submarino Amarillo", el uruguayo logró conquistas como el Trofeo de Pichichi de La Liga y la Bota de Oro en 2005, tras anotar 25 goles en la temporada. Además, de la mano de Pellegrini y con Juan Román Riquelme, el equipo clasificó por primera vez a la Champions League, alcanzando una epopéyica semifinal.

"Manuel es una muy buena persona, trabajador y con ideas muy claras. Los entrenamientos fueron muy buenos, divertidos, donde siempre se podía sacar buenas conclusiones. En general, el equipo jugaba muy bien. Fueron tres años muy lindos", argumentará Forlán.