Diego Simeone despidió los restos de su padre en Buenos Aires

Luego de su viaje relámpago a Buenos Aires por el fallecimiento de su padre Carlos, este sábado Diego Simeone participó del velorio y sepelio en el Cementerio de la Chacarita en un clima de profundo dolor rodeado por su familia.

El actual entrenador de Atlético de Madrid que acompañó a su padre en sus últimas horas antes de su muerte en el Sanatorio de la Trinidad del barrio porteño de Palermo, estuvo acompañado en el sepelio por su esposa Carla Pereyra, con quien se casó en 2019, su mamá María, su hermana Natalia, su ex mujer Carolina Baldini, Claudia Villafañe (ex esposa de Diego Maradona) y la ex modelo Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier, entre otros.

Visiblemente conmovido y angustiado, Diego Simeone acompañó el responso en el Cementerio de la Chacarita y depositó el cuerpo de su padre Carlos en el panteón Nuestra Señora de la Merced, el mismo donde descansan entre otros los restos del cantante Gustavo Cerati, según informó el sitio PrimiciasYa.

El técnico viajó a Buenos Aires desde Madrid en tiempos de la fecha FIFA que puso en puntos suspensivos el calendario de Atlético de Madrid y pudo despedirse de su padre, que tenía 80 años y había sido ingresado días antes en el Sanatorio de la Trinidad.

Simeone junto con su pareja planean regresar a Madrid en los próximos días luego de compartir unos días con su familia.