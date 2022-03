Diego Simeone en la previa del duelo con Betis: Admiro mucho a Manuel Pellegrini

El argentino Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, fijó a Manuel Pellegrini, su homólogo en Betis, como un referente en el banco, al que admira "mucho" y del que destacó su "trabajo extraordinario" en el conjunto verdiblanco, con el que este domingo se enfrenta en un duelo directo por las plazas de la Liga de Campeones en el estadio "Benito Villamarín".

"Desde la llegada de Pellegrini, Betis está haciendo un trabajo extraordinario. El míster ha logrado, como en casi todos los equipos que ha estado, tener su juego, su dinámica, su visión de cómo le gusta que jueguen sus equipos. Y Betis desarrolla a la perfección lo que Pellegrini fue marcando siempre en su carrera. Lo admiro mucho. Es un entrenador que nos ha marcado mucho a todos los que hemos empezado hace años a ser entrenador y hoy su equipo refleja esa sensibilidad que tiene él con sus equipos", enfatizó Simeone.

Este domingo los tendrá enfrente en el Betis-Atlético de Madrid, en el que Luis Suárez apunta a suplente por tercer encuentro consecutivo.

"He tenido mucha fortuna como entrenador. Me ha tocado dirigir a Fernando Torres, campeón del mundo, de la Champions y de Inglaterra, y ha entrenado siempre de la misma manera jugara o no jugara. Hoy estoy viviendo con Luis exactamente la misma situación; siempre comprometido, siempre con el grupo, siempre presente y esperando su momento para demostrar su vigencia y su gol", sentenció.

El choque entre Betis y Atlético de Madrid está programado para este domingo a las 17:00 horas (20:00 GMT).