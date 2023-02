Director deportivo de Real Betis confirmó su salida del club

El director deportivo de Real Betis, Antonio Cordón, confirmó este martes sus intenciones de abandonar la institución sevillana con lo que el técnico chileno Manuel Pellegrini perderá un gran aliado en sus dos años y medio en el club.

"Es una decisión meditada, consensuada con la familia. No se debe a ningún encontronazo con nadie de la junta directiva, ni los jugadores, ni el técnico. Hay que dar sencillez a los hechos y siempre he sido muy discreto. Me vi en todos los periódicos y las radios, no soy una persona que busque protagonismo ni portadas. Son cosas que suceden en la vida, uno entiende que quizás el ciclo ha acabado en el Betis y ahora estamos en conversaciones para ver cómo continuamos", explicó el directivo español en Diario AS.

Es así como Pellegrini se despedirá de quien lo acompañó a conseguir que los "verdiblancos" consiguieran dos clasificaciones a Europa League consecutivas y una Copa del Rey. Luego de coincidir en Villarreal y en la institución bética.



"Está claro que Betis está por encima de todo. Yo no soy nadie para lo que es la grandeza de este club. Eso está muy por encima de mí. Vine para aportar mi granito de arena, que para algunos habrá sido menos y para otros habrá sido más. Estoy contento con mi trabajo. Prometí que íbamos a despertar al gigante y lo hemos hecho entre todos. Es un objetivo muy bonito el haberlo cumplido", expresó.