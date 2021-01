Eduardo Coudet: Manuel Pellegrini es un padre futbolístico para mí

Eduardo Coudet, entrenador de Celta de Vigo, llenó de elogios a Manuel Pellegrini en la previa del duelo de su equipo ante Real Betis luego de que el chileno y el argentino coincidieran en River Plate hace ya varios años.

"Pellegrini me ha ayudado mucho. Cuando decidí entrenar me senté con él. Solo tengo elogios. He seguido mucho sus pasos. Es extraño tener que enfrentarnos", dijo en conferencia de prensa.

Además, comentó que el DT chileno "es como un padre futbolístico para mí. Me ha ayudado más de lo que puedan imaginar. Que le vaya bien me pone feliz".

En relación al duelo contra el equipo del chileno, expresó que "tenemos que ser un equipo valiente, que proponga y seguir insistiendo en nuestra idea de juego. Betis tiene un gran equipo, que ha arrancado muy bien el año".

El partido entre ambos equipos será este miércoles 20 de enero a partir de las 17:00 horas en el Estadio "Benito Villamarín".