El elaborado plan del "intruso" que se coló en el partido entre Barcelona y Mallorca

El duelo entre FC Barcelona y Mallorca quedó marcado por un insólito hecho que tuvo lugar en el arranque del segundo tiempo, cuando un hincha entró al terreno de juego y obligó a detener las acciones por un momento.

Tras el partido, el "intruso" contó los detalles de su elaborado plan, confesando entre otras cosas que quiso sacarse una foto junto al argentino Lionel Messi.

"Mi sueño es tener una foto con Messi o llegar a conocerlo. Yo fui por Messi, pero vi estaba Jordi Alba primero y le pedí la foto. Después, fui corriendo por Messi. Claro, por el virus se ve que no quería sacarse la foto", declaró el involucrado, que no quiso dar su nombre, a El Partidazo de COPE.

Así mismo, mencionó que: "Saqué una foto así más o menos, que no se veía muy bien, pero la policía me la hizo eliminar. Me revisaron todo el teléfono. Quería la foto con Messi, le he echado huevos y al final no me llevé nada".

Sobre cómo logró entrar al recinto deportivo y burlar las medidas de seguridad, apuntó que: "Salté una valla de casi dos metros, fui a una de las tribunas, bajé las escaleras y me metí al campo de juego. Llegué a la cancha a los 40 minutos del primer tiempo y estaba gritando: 'Messi, la foto, Messi, la foto, por favor, dale".

"Lo pensé desde el día que se confirmó que iban a jugar. Quiero una foto con Messi, es mi ídolo y no sé, quería la foto. Por los nervios, el plan me terminó fallando, pero en verdad, tampoco estoy tan triste. Tuve que dejar mis datos y los nombres de mis padres porque me va a llegar a una multa", sentenció.