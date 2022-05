En Celta de Vigo reconocieron que "no es fácil" la condena de un compañero por abuso sexual

El delantero español Iago Aspas, uno de los capitanes del primer equipo de Celta de Vigo, afirmó que el caso Santi Mina, condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer en 2017, no está siendo "fácil" para la plantilla celeste.

"Mina es un compañero y para nosotros no es un tema fácil. El jueves había más prensa en la ciudad deportiva que cuando le ganamos al Real Madrid, por poner un ejemplo", declaró en una entrevista con TVG.

En este sentido, el máximo goleador de Celta indicó que la plantilla está "centrada" en el partido contra Alavés: "Queremos ganar para cerrar la permanencia y darle una alegría a la afición".

Aspas admitió que desde el pasado miércoles no ha hablado con Santi Mina, a quien el club apartó del equipo tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería: "No he podido hablar con él, supongo que estará en un momento difícil y delicado".