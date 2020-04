"Era un peleador callejero": Revelan detalles de la dura infancia de Luis Suárez

Un desconocido episodio de la infancia de Luis Suarez fue la que reveló el futbolista brasileño Danilo Campos, quien contó que el "pistolero" en su niñez fue un peleador callejero y que la gente apostaba dinero.

Según señaló Campos en un documental de ESPN, el atacante uruguayo le contó esta situación cuando fueron compañeros en Ajax de Holanda.

"Me dijo que nunca tuvo nada en su infancia, era muy pobre y era un niño peleador callejero. Incluso hacían apuestas en sus peleas. Confieso que eso me impresionó. La gente lo puso a pelear en la calle para obtener dinero", expresó.

"Me dijo que recordar esos momentos lo motivaba mucho. Me dijo que siempre pensó: 'La primera oportunidad que tenga de jugar futbol, que es mi sueño, lo haré de la mejor manera y no lo dejaré pasar'. Todo esto sirvió de motivación. ¡El tipo trabajó y mira dónde llegó!", añadió el amigo del jugador de FC Barcelona.

Actualmente Suarez está en el proceso de recuperación tras una operación a su rodilla derecha.