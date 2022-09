Escándalo: Presidente de Rayo Vallecano fue agredido por representante de un jugador

Rayo Vallecano derrotó a Valencia en casa durante la jornada del pasado sábado, pero la atención también apunto más allá de la cancha, pues el presidente Raúl Martín Presa apareció con un vendaje tras ser agredido por el representante Iván García.

El mandamás del club se vio envuelto en una pelea durante una reunión con el agente por la incorporación del delantero Raúl de Tomás desde Espanyol. Las primeras versiones mencionaban una agresión de Martín Presa, pero desde el elenco madrileño desmitieron aquellas informaciones.

"Es radicalmente falso que Raúl Martín Presa agrediera a Iván García. Iván García agredió a Raúl Martín Presa dándole un cabezazo en la cara en la tarde noche de anteayer (jueves)", divulgaron en un comunicado.

"Precisamente por haber sido agredido, Raúl Martín Presa llamó a la Policía Nacional, acudió a Urgencias de un centro hospitalario para recibir asistencia médica y, de inmediato, formuló denuncia ante la Comisaría de Policía", prosiguió el escrito.

"Fue un cabezazo totalmente inesperado. Es de ser un criminal, muy cobarde y muy mierda. Porque si me lo dice, nos batimos. Yo no fui a golpear a nadie, es falso. No inicié ningún ataque", declaró el dirigente a la cadena radial Cope.

Finalmente, el cuadro de Vallecas indicó que la difusión del relato que dejaba a Martín Presa como agresor "es una estrategia deleznable de defensa por parte de Iván García frente a la denuncia penal a la que se enfrenta".

En cuanto al futbolista De Tomás, los medios españoles informaron que arribará a Rayo pero, debido al cierre del mercado de fichajes, hará efectiva su transferencia en enero de 2023, por cerca de 12 millones de euros.