FC Barcelona anunció el traspaso de Munir El Haddadi a Sevilla

El delantero Munir El Haddadi dejó Barcelona para incorporarse Sevilla, club en el que antes deberá superar las pruebas médicas para firmar su nuevo contrato, informó en la tarde de este viernes el club azulgrana. El negocio destacó por el "aterrizado" monto que acordó recibir el Barça, solo 1,05 millones de euros.

Munir, de 23 años y nacido en la localidad madrileña de El Escorial, llega al Sevilla después de una amplia trayectoria en el conjunto culé, al que llegó muy joven para formarse en su cantera.

El que fue compañero del chileno Artuvo Vidal durante la última temporada debutó debutó en la campaña 2013-14 en edad juvenil en Segunda División con la filial azulgrana y logró cuatro goles en once partidos.

La siguiente fue ya la temporada de despegue, pues a los 17 partidos y cuatro goles con el filial, sumó dieciséis encuentros con el primer equipo barcelonista, diez en La Liga -un gol-, tres de Liga de Campeones y otros tres de Copa del Rey, recuerda el Sevilla en su comunicado, que añade que en las dos últimas cesiones al Valencia y al Alavés anotó veintidós goles.

El hispano-marroquí, en la campaña 2014-15, debutó con la selección española sub-21 y días después lo hizo con la absoluta a las órdenes de Vicente del Bosque ante Macedonia en un partido de clasificación para la Eurocopa 2016 de Francia.

[BREAKING NEWS] Agreement with Sevilla for transfer of Munir El Haddadi



