FC Barcelona encara a Real Madrid en su primer clásico español sin Lionel Messi

El clásico del fútbol español entre FC Barcelona y Real Madrid inicia una nueva era este domingo en el Camp Nou, sin dos futbolistas que reinaron este enfrentamiento, el argentino Lionel Messi y Sergio Ramos, buscando herederos en un duelo trascendental para el futuro de Ronald Koeman y en el que Carlo Ancelotti busca desquitarse en un estadio donde nunca antes ganó.

Los culés aspiran a lograr el tercer triunfo consecutivo en su cancha, y salir airosos de una semana crítica en la que su entrenador se juega el puesto, que aún podría perder si su equipo sufre una derrota inapelable ante el eterno rival.

El estratega neerlandés estuvo apostando por un esquema 4-3-3 para sacar adelante sus dos últimos compromisos, con un lateral, el estadounidense Sergiño Dest, como recurso de urgencia en el extremo derecho. Con este nuevo retoque táctico y con el estreno de Ansu Fati como titular tras recuperarse de su lesión, los azulgranas ofrecieron buenos momentos de fútbol ante Valencia (3-1), en el certamen doméstico.

Mantener la fórmula de jugar con cuatro atrás y dos extremos abiertos, Dest por la derecha y el recuperado Ansu Fati por la izquierda, debería ser la decisión más natural de Koeman para afrontar el primer Clásico post Messi. Sin embargo, existe la posibilidad de que regrese al 5-3-2, teniendo en cuenta la magnitud del rival y los problemas que su equipo sufre en la transición defensiva cada partido.

Para la visita del conjunto blanco, Koeman sigue sin poder contar con los lesionados Ronald Araujo, Pedri, Ousmane Dembélé y Martin Braithwaite. Sin embargo, recuperará a Jordi Alba, que los últimos días no había podido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros por culpa del esguince en el tobillo derecho que sufrió ante Dinamo de Kiev, y a Eric García, baja por sanción en la Champions y que formará pareja en el eje de la zaga con Gerard Piqué.

Con este panorama, el más probable equipo que paren los catalanes será con: Marc Ter Stegen en el arco; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Eric García y Jordi Alba en defensa; Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pablo Gavi en mediocampo; dejando en ataque a Dest, Ansu Fati y Memphis Depay.

En tanto en el Madrid llegan con una cuota de confianza pero a la vez cautela. Los duelos individuales favorecen a Carlo Ancelotti, pero sin embargo no guarda buen recuerdo del Camp Nou, estadio donde nunca ha sido capaz de ganar y en el presente, llega esperanzado con asestar un golpe a un rival directo y confirmar la reacción protagonizada en Kiev, donde se levantó de su primer bache metiéndole cinco goles a Shakhtar.

Lo cierto es que Real Madrid no cae en campo azulgrana desde octubre de 2018, y que el triunfo es el único pensamiento, con el objetivo de recuperar cuanto antes el liderato liguero e instalar la duda en el eterno rival.

Con las bajas de Isco Alarcón, Gareth Bale y Luka Jovic, la atención en la víspera se centra en el estado de Karim Benzema. Un golpe sufrido en suelo ucraniano le impidió completar la semana de entrenamientos pero no se perderá el gran duelo. Lanzado, autor de once goles y siete asistencias en los once partidos disputados con los blancos en este curso, marcando en sus tres últimos partidos.

Así, es posible que los pupilos de "Carletto" salgan a la cancha con: Thibaut Courtois bajo el arco; Nacho, Eder Militao, David Alaba y Ferland Mendy en el bloque defensivo; Casemiro, Toni Kroos, Fede Valverde o Luka Modric en la zona media; mientras que Rodrygo, Vinicius y Karim Benzema estarán en ataque.

El duelo entre Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo, desde las 11:15 horas de nuestro país. Podrás seguir toda la acción junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.