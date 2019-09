Gary Neville se sinceró: Fue un disparate entrenar a Valencia

El inglés Gary Neville se sinceró y reconoció que nunca debió aceptar el trabajo de entrenador de Valencia CF, pues llegó a un club en el que desconocía a los jugadores y a una ciudad cuyo lenguaje no manejaba.

"Era un inglés que no conocía la ciudad, ni el idioma ni a muchos de los futbolistas del equipo y en mi cuerpo técnico puse a personas con las mismas circunstancias que yo, fue una decisión sin sentido", señaló el ex futbolista al medio Off The Ball, a tres años de su salida del club español.

"No estaba preparado. No me levantaba cada mañana pensando en el fútbol. Tenía otras cosas en la cabeza, escribía en el periódico, tenía otros negocios en Manchester", complementó.

"Fue un disparate. Nunca debí decir que sí", concluyó Neville.

El ex lateral de Manchester United fue uno de los peores técnicos en la historia del conjunto "che".