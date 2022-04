Gerard Piqué por polémica de la Supercopa de España: No tengo nada que esconder, todo es legal

El defensor de Barcelona Gerard Piqué afirmó este lunes que no tiene "nada que esconder" en relación a la comisión millonaria que la empresa Kosmos, de la que es copropietario y consejero delegado, cobró por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, una operación que defendió que fue "legal".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se aseguró una cantidad de 40 millones de euros por cada edición y 4 para Kosmos tras el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudí Sela. El diario El Confidencial publicó este lunes audios de las conversaciones mantenidas entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el jugador azulgrana.

"Sé separar lo que es el acuerdo comercial con lo que he hecho toda mi vida, jugar al fútbol. Si me dices que me afecta es que no tienes (al periodista) ni la más remota idea de quién soy yo y esto es tirar mierda por tirar mierda. ¿Más claro lo quieres? Nunca voy a pedir una ayuda ni la voy a recibir", se defendió el futbolista en su cuenta de Twitch.

Piqué recordó que esta noticia salió en el año 2019 y entonces "ya se escribió que Kosmos iba a cobrar una comisión y ahora es noticia por los audios".

Me llamó El Confidencial hace tres días y me lo dijo. Estamos hablando de algo legal y lo único ilegal aquí es coger unos audios privados y publicarlos", añadió Piqué.

"La Supercopa de España generaba 120.000 euros y ahora 40 millones. La Supercopa de Italia, que también se juega en Arabia Saudí, 7. Me he ganado bien la vida y podría estar tirado en el sofá, pero generar dinero significa éxito y eso me gusta", sentenció.