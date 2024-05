Getafe aprovechó el duelo ante Athletic e hizo homenaje por el Día de la Madre en España

Una bonita iniciativa tuvo el club Getafe este viernes en el inicio de la Fecha 34 de La Liga, en la que los jugadores del plantel "Azulón" salieron con distintas mujeres a la cancha en un gesto por la celebración del Día de la Madre, que se realiza este fin de semana en España.

Antes del pitazo inicial de su duelo con Athletic de Bilbao en el Coliseum, el plantel del "Geta" entró en el terreno de juego acompañado cada uno por una mujer, lo que destacaron en sus redes sociales.

En cuanto al resultado final del cotejo, Getafe cayó por 2-0 a manos de la escuadra vasca, resultado que dejó a los que hicieron de local en el décimo puesto con 43 puntos, en tanto que el vigente campeón de Copa del Rey se sostuvo al quinto lugar de la liga con 61 unidades.

- El homenaje de Getafe por el Día de la Madre en España:

