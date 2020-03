Gonzalo Collao: Quiero ganar experiencia en España

El portero chileno Gonzalo Collao, reciente fichaje de Extremadura UD, club de la Segunda División de España, confesó que cumplió un sueño al arribar al fútbol europeo.

"Mis planes son siempre los más altos, jugar en los mejores niveles", explicó en una entrevista concedida a la Agencia EFE, en la que destacó que "el fútbol español es de los top mundial".

"En el fútbol europeo, una liga como la Segunda División española es llamativa, porque aunque sea en Segunda, es muy buena categoría", aseguró.

Tras arribar a finales de enero, Collao tuvo algunos problemas de documentación para ser inscrito en la Liga Española, pero luego de un par de entrenamientos se ganó un lugar en las citaciones como portero suplente.

"Quiero ganar experiencia; ganar en todos los sentidos, sumar más cosas para sentirme bien e ir generando ese tipo de cosas positivas", comentó.

Collao era el portero suplente de Casto Espinosa hasta que se suspendió la competición por las medidas tomadas por las autoridades para evitar el contagio del coronavirus.

"Estoy muy contento, porque hay mucho nivel", aseguró el portero, que confía en tener la oportunidad de debutar con su nueva camiseta cuando se reanude la liga, teniendo en cuenta que el titular tiene cuatro tarjetas amarillas.

"Me lo tomo con tranquilidad, he intentado entrenar bien, por si tengo la oportunidad, estar preparado para ello, así que me siento tranquilo", expresó.