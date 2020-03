Gonzalo Higuaín fue descartado por Athletic Bilbao: El abuelo no vale

Hace unos días trascendió la posibilidad de que el delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien termina su vínculo con Juventus a mitad de año, pudiese recalar en Athletic Bilbao debido a antepasados vascos.

No obstante, desde San Mamés descartaron esa posibilidad dado que rompe la filosofía del club, la cual dice relación con tener solo jugadores originarios en el País Vasco.

Así lo expresó Rafael Alkorta, director deportivo del club, en diálogo con el programa "El Transistor".

"No, Higuaín no entra. Ojalá hubiera nacido aquí o se hubiera formado aquí. Entonces le traeríamos. Ya sabes que si no hay estas dos reglas... No vale el abuelo", dijo en relación al bisabuelo paterno del delantero.

Y agregó en referencia a otro argentino: "Me acuerdo que Fernando Redondo tenía algún familiar en Oyón... y en alguna ocasión, estando en el Real Madrid, me preguntó si podría jugar en el Athletic. Le dije que no iba a ser posible".