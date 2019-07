Joao Félix fue presentado en Atlético de Madrid: Heredó la "7" de Griezmann

El delantero portugués Joao Félix fue presentado este lunes por Atlético de Madrid, que desembolsó 126 millones de euros por su pase, y destacó que se le asignase la polera con el número 7, el mismo que usó Antoine Griezmann, quien está envuelto en una polémica con los "colchoneros" al tener intención de firmar por otro club pese a tener contrato hasta el 2023.

Sobre la entrega del dorsal al joven de 19 años, el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, le dijo: "estamos seguros que la camiseta número 7 que te vamos a dar es la del compromiso". Claramente fue un dardo hacia el astro francés, quien se negó a asistir a un entrenamiento con "Atleti" este domingo.

Junto a su familia; sus amigos; la directiva del club, incluido Miguel Angel Gil Marín; sus agentes, con Jorge Mendes a la cabeza; y leyendas de la entidad como Adelardo Rodríguez, Paulo Futre, Luiz Pereira o Roberto Solozábal, en un auditorio Wanda Metropolitano lleno, fue presentado el atacante.

"Cristiano Ronaldo es un gran jugador, actualmente es el mejor del mundo y a lo mejor el de siempre. Cuando estábamos en la selección él me hablaba de Madrid, que le gusta mucho, pero yo estoy aquí para hacer mi historia. Para ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y yo quiero ser yo mismo", expuso el joven.

"Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia en el club", enfatizó el futbolista, el fichaje más caro del Atlético: "No tengo esa presión. Me desconecto un poco. Ni leo ni veo nada. Me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo".

Desde este lunes Joao Félix se entrenará con Atlético. "Me han recibido muy bien, me han acogido todos de la mejor forma posible", expuso el juvenil, para luego admitir que su salida de Benfica fue difícil. "Los voy a llevar siempre en el corazón", comentó.