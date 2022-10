Jugador gay criticó a Casillas y Puyol por el tuit viral: Es una falta de respeto

El defensor australiano Josh Cavallo, uno de los primeros futbolistas en declararse homosexual, criticó duramente lo ocurrido con Iker Casillas en Twitter y aseguró que fue una burla a la comunidad LGTB+.

"Ver a Iker Casillas y Carles Puyol bromear y burlarse de salir del armario en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar", dijo el jugador de Adelaide United.

"Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del clóset y mi comunidad es más que una falta de respeto", añadió el jugador.

Recordar que un posteo de Iker Casillas que decía "Espero que me respeten: soy gay" se viralizó este domingo, sobre todo luego de que Carles Puyol respondiera: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker".

El tuiteo fue borrado y el ex portero debió dar explicaciones: "Cabe resaltar que el arquero campeón del mundo con España en 2010 aseguró que había sido víctima de un hackeo, que él no era el autor del mensaje y se disculpó por los inconvenientes causados: "Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB", expresó.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV