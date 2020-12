Koeman: Nueve de cada 10 personas de Madrid dirían que lo de Ramos es penal

El entrenador de FC Barcelona, Ronald Koeman, consideró que el árbitro del Eibar-Real Madrid (1-3) del domingo debió cobrar penal por unas manos cometidas por el defensor Sergio Ramos en los últimos minutos del encuentro.

"Nueve de cada 10 personas de Madrid dirían que es penal", dijo.

"Yo he visto la jugada y, para mí, es penal", aseveró el entrenador azulgrana, en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo este martes ante Valladolid.

El técnico azulgrana se mostró desconcertado ante el criterio arbitral del VAR cuando se producen unas manos en el área. "La mayoría de la gente no entiende porque unas veces son penal y, en otras ocasiones, no lo son", recalcó.

También se refirió Koeman a unas declaraciones realizadas por Leo Messi a La Sexta en el sentido de que estaba recuperado de todo lo vivido el pasado verano y que tenía ganas de luchar por los objetivos del equipo.

"No me sorprenden las ganas manifestadas por Messi porque las veo cada día en los entrenamientos, en los partidos. Le cuesta ver que no ganamos en muchos partidos. Es muy ganador, pero todos los jugadores están descontentos por los resultados", insistió.