Koeman y caída ante Rayo Vallecano: El resultado no es justo, es increíble que hayamos perdido

Ronald Koeman, entrenador neerlandés de FC Barcelona, lamentó la derrota frente a Rayo Vallecano (1-0) y la calificó de injusta, asegurando que su equipo estuvo a "un buen nivel pero no lo suficiente" para ganar.

"No me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar al partido, Rayo Vallecano nos presionó mucho y no pudimos aguantar, pero aún así creo que fuimos superiores. Viendo las oportunidades que tuvimos y las suyas, creo que el resultado no es justo, pero está ahí y no podemos cambiarlo", dijo Koeman en conferencia de prensa.

"El partido que perdimos no es por actitud y no es por juego. Es cuestión de no marcar, no puedo decir nada más", confesó el técnico que dijo desconocer si todos los equipos que van por encima de ellos en la clasificación tienen mejor plantel.

"No sé, no conozco bien a sus jugadores, aunque puede ser que ellos tengan planteles más equilibrados. Hemos demostrado en varios partidos que podemos competir con ellos. Puede ser que tengamos mala suerte o lesiones. Son excusas porque el equipo ha demostrado, igual que contra Real Madrid, que está a buen nivel, pero no es suficiente. Lo que cuenta siempre es el resultado. Cada uno debe analizar su partido pero es increíble que perdiéramos", confesó.

Ronald Koeman admitió que su equipo, respecto a la pasada temporada, ha "perdido jugadores de mucha efectividad, que es lo que cuenta también".

"En los últimos años los contrarios o los equipos de arriba se han reforzado todas las temporadas y nosotros no hemos podido. Eso cuenta pero no hoy porque creo que hicimos un buen partido aunque no podemos decirlo cuando no marcas", señaló.

Con 15 puntos, y tras encadenar dos derrotas seguidas, el Barcelona se queda fuera de los puestos europeos. "Hay muchos partidos por delante para pensar en la liga. Estoy preocupado por nuestra efectividad pero no por nuestro juego. Hemos creado y jugado a buen nivel, aunque en España es no cuenta porque el resultado es 1-0", finalizó.

Rayo Vallecano venció a Barcelona con un tanto del colombiano Radamel Falcao a los 29 minutos y con la actuación destacada del portero macedonio Stole Dimitrievski, que paró un penal a Memphis Depay.