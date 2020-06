La programación de la fecha 29 de la liga española

Este lunes arranca la jornada 29 de la liga española, en la cual Barcelona de Arturo Vidal buscará mantenerse en el liderato en su duelo ante Leganés, mientras que Eibar de Fabián Orellana intentará alejarse del descenso con su encuentro frente a Atheltic de Bilbao.

Revisa la programación de la vigésimo novena fecha de la liga española:

Lunes 15 de junio

Levante vs. Sevilla, 13:30 horas.

Betis vs. Granada, 16:00 horas.

Martes 16 de junio

Getafe vs. Espanyol, 13:30 horas.

Villarreal vs. Mallorca, 13:30 horas.

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Leganés, 16:00 horas.

Miércoles 17 de junio

Valladolid vs. Celta de Vigo, 13:30 horas.

Eibar (Fabián Orellana) vs. Athletic de Bilbao, 13:30 horas.

Osasuna vs. Atlético de Madrid, 16:00 horas.

Jueves 18 de junio

Alavés vs. Real Sociedad, 13:30 horas.

Real Madrid vs. Valencia, 13:30 horas.