Luis Figo desmintió los rumores sobre un romance con Guardiola: "Me gustan las mujeres"

El ex jugador aclaró la relación que tuvo con "Pep" mientras eran compañeros en FC Barcelona.

El astro portugués Luis Figo habló, tras más de 20 años, sobre el rumor que lo vinculaba sentimentalmente con su ex compañero en FC Barcelona Josep Guardiola, y sin bien reconoció que eran muy cercanos, también aclaró que una relación amorosoa no era posible ya que le "gustan las mujeres".

El multicampeón con el Barça, Real Madrid e Inter de Milán concedió una entrevisa a la revista Icon sobre su pasado en España, y fue consultado sobre dicha "leyenda urbana". Según Figo, "Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Era mi compañero de habitación. Pero no hubo nada entre nosotros. Me gustan las mujeres".

En esa misma línea, al ex jugador también le preguntaron sobre por qué la homosexualidad es un tema tabú entre los jugadores de La Liga, y a su parecer es porque "la gente es muy cruel. Juegas todos los domingos, te atacarían por eso y no por tu rendimiento. Será por protegerse, no por vergüenza. Esa es mi opinión".

Figo y Guardiola Fueron compañeros entre las temporadas 1995 y 2000, y durante aquel período hubo quienes especularon sobre un romance secreto entre ellos. Actualmente el ganador del Balón de Oro (año 2000) está casado con la modelo sueca Helen Svedin, con quien tiene tres hijas.