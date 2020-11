Luis Suárez: No me preocupa la realidad de Barcelona, hoy estoy a muerte con el Atlético

El delantero uruguayo Luis Suárez habló sobre distintos temas en medio de su estadía en Atlético de Madrid. Respecto a la realidad de FC Barcelona, su ex club, el goleador dijo que "no le preocupa" ya que hoy está comprometido "a muerte" con el equipo que dirige Diego Simeone.

En entrevista con el diario español As, el artillero de los "colchoneros" mencionó que: "La realidad es que lo que pasa en Barcelona a mí no me preocupa mucho. Hoy estoy en Atlético y defiendo a muerte esta camiseta, prefiero estar al margen de lo que sucede en otro lado".

"Estoy disfrutando mucho mi presente y tengo ganas de seguir demostrando a nivel mundial qué clase de jugador soy", agregó.

Consultado por su relación con el entrenador de los culés, Ronald Koeman, Suárez apuntó que: "Tuvimos un trato de profesionalidad. Él me comunicó en su momento que no contaba conmigo y yo le dije que hasta que no buscase una solución tenía derecho a seguir entrenando en el club".

"Estuve tres semanas entrenando con la total profesionalidad que me corresponde, sin buscar ningún pero. Me mandaban a entrenar aparte y me entrenaba, él lo entendía porque sabía mi situación", subrayó.

Finalmente, el seleccionado uruguayo detalló su amistad con Lionel Messi pese a no ser compañeros de equipo, señalando que: "Seguimos hablando a menudo. Pero hablamos de la vida. De lo que está pasando hoy en día. El otro día fue el cumpleaños de mi hijo y del suyo recientemente y también hablamos de esas cosas. Tenemos una buena relación y no hablamos sólo de fútbol".