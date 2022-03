Manuel Pellegrini: Estamos en puesto europeo y lo queremos defender hasta el final

El técnico de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este sábado que "el partido más importante ahora es el de este domingo" en casa frente a Athletic Bilbao y no piensan en el duelo del jueves en Fráncfort, ya que su equipo ocupa un "puesto europeo" y desea "defenderlo hasta el final", para lo que necesita "sumar los tres puntos".

Pellegrini declaró en rueda de prensa que no renuncia "a ninguna competición", de modo que "cuando acabe" el duelo con el conjunto bilbaíno, empezará "a preparar la revancha en Alemania".

El preparador verdiblanco destacó que "el Athletic tiene una mecánica de fútbol muy clara desde hace mucho tiempo", pero el no haberle batido en sus cuatro duelos desde que dirige al Betis "no tiene nada que ver con el partido siguiente", porque considera que "lo pasado, ganado o perdido, ya no cuenta".