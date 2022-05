Manuel Pellegrini: No dependemos de nosotros, así que no podemos perder más puntos

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, manifestó este viernes en rueda de prensa que "son finales los cuatro partidos que restan" en la liga española, porque están en la "pelea por la Champions" ante equipos que le "sacan puntos".

"No dependemos de nosotros, así que no podemos perder más puntos si queremos tener alguna posibilidad. Jugaremos igual que todo el año ante un difícil rival como FBC arcelona para sumar tres puntos y pelear la Champions mientras las matemáticas nos lo permitan", ha añadido Pellegrini.

El técnico santiaguino recordó que el cuadro catalán le "lleva siete puntos" de ventaja "y pasaron una fase más en la Europa League", por lo que "sigue siendo un plantel más alto" que el que él adiestra, aunque "a lo mejor no es lo que se esperaba a comienzos de temporada, pero tiene a jugadores muy importantes".

Pellegrini, que anunció que el lateral diestro Héctor Bellerín "se suma a la lista de lesionados" porque "se despertó sin sentirse bien", dijo que "hay una miniliga tras la escapada de Real Madrid" en la que cinco equipos compiten con "la idea de clasificar para la Champions", lo que demuestra que Real Betis "aspira a cosas que nadie se imaginaba a comienzos de temporada".

El preparador chileno no está preocupado por la racha de tres jornadas sin marcar, ya que hace "un análisis de cada uno de los partidos" para recordar que "ante Elche, la figura fue su portero" y "en los otros dos es complicado puntuar a fuera", pero tanto en San Sebastián como en Getafe su equipo tuvo "ocasiones que no se convirtieron".

Pellegrini asume que la que concluye "ha sido una semana especial por la Feria y por haber ganado la Copa", dos circunstancias que "producen relajación pero el equipo está bien", por lo que espera que "demuestre hasta el final la voluntad de clasificar para la Champions" sin que "influya la alegría vivida estos días".

Por último, el entrenador verdiblanco alabó al mediapunta francés Nabil Fekir al resaltar que "ha hecho una buena temporada" a pesar de no haber "logrado los resultados" deseados "en los tres últimos partidos de Liga", algo que no es achacable a un jugador porque Betis es "un equipo que no depende de una figura", aunque "si mejora el equipo, es porque mejoran los rendimientos individuales".