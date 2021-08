Manuel Pellegrini: Para ganar nos faltó dejar el arco en blanco

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó que a su equipo le "faltó dejar la portería en blanco para ganar" el partido contra Cádiz, que acabó 1-1, ante un rival al que consideró que "cuesta mucho" crearle oportunidades y "con un gol en contra, todavía más".

"Tuvimos ocasiones, pero no encontramos el espacio para el segundo gol. Las ocasiones de Miranda, Canales y Joaquín no nos han alcanzado para ganar, así que el empate es justo. No se puede conceder un gol tan fácil", resumió Pellegrini en la sala de prensa del Benito Villamarín.

El técnico santiaguino se quejó por las pérdidas de tiempo del Cádiz, al denunciar que "los árbitros no pueden permitir que los jugadores se demoren tanto", y recordó además que "ya dijeron el otro día que la española es la liga más lenta de Europa; es algo que favorece a un equipo que defiende".