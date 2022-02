Manuel Pellegrini tras caída de Betis: En el primer tiempo jugamos muy mal

Luego de perder 2-1 en "el gran derbi" de Sevilla, Manuel Pellegrini, entrenador de Betis, analizó el partido de su equipo, que volvió a contar con Claudio Bravo como titular.

"Creo que hubo dos partidos muy claros, un primero tiempo en el que jugamos muy mal, donde no tuvimos la intensidad ni el fútbol para hacerle daño a Sevilla. No pateamos a portería. Y un segundo tiempo donde tuvimos ocasiones de más para poder empatar del partido", dijo a la prensa española.

"Sabíamos que enfrentábamos a un rival que va segundo, equipo de Champions, al que no se le puede dar ventaja, y en esos primeros 45 minutos no lo hicimos bien. Pero me quedo muy conforme con el segundo tiempo, superamos ampliamente a Sevilla y al menos merecíamos el empate", añadió el DT.

"Si hubiera sido al revés, un gran primer tiempo y un mal segundo tiempo podíamos echarle culpa a la parte física. Pero no podemos buscar esa justificación porque en el segundo tiempo vimos el Betis que normalmente vemos todas las semanas", agregó.

Además, Pellegrini relató que Fekir, quien salió reemplazado, sufrió una distención, y el club esperará "a ver cómo evoluciona de aquí al jueves", día donde enfrentarán a Rayo Vallecano por las semifinales de Copa del Rey, a las 17:00 horas de Chile.