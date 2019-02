Marca llenó de elogios a Fabián Orellana: Es un jugador capital para Eibar

Fabián Orellana está viviendo una gran temporada en Eibar de la liga española, equipo que pelea por clasificar a ligas europeas y que tiene al chileno como una de sus pilares, al menos así lo destacó Diario Marca le dedicó un elogioso artículo titulado "La ley de Fabián Orellana".

"Si uno analiza las estadísticas individuales de Orellana puede caer en el error de interpretar que el futbolista chileno está firmando una campaña discreta. Nada más lejos de la realidad. Los fríos números del mediapunta del Eibar contrastan con la influencia que atesora en el juego azulgrana. Un pilar básico para Mendilibar que está por encima de cualquier estadística", escribió el periódico.

El citado medio madrileño destacó la actuación del ex Audax Italiano frente a Girona la última fecha. "Rara es la vez en la que el jugador chileno no es uno de los grandes destacados del Eibar. El domingo volvía al once titular contra el Girona tras ser baja en los dos últimos partidos ligueros y lejos de notar la inactividad, se convirtió en uno de los principales artífices del segundo triunfo consecutivo armero en Ipurua", afirmó.

Marca insistió en que los registros estadísticos no le hacen justicia al atacante. "No es José Luis Mendilibar amigo de las estadísticas y el ejemplo de Orellana le da la razón al entrenador. El chileno no está encontrando portería con tanta facilidad como sí la encontró en sus primeros meses en Ipurua. Pero su influencia en el equipo ha ido a más en su segunda temporada como azulgrana. No marca ni asiste tanto como le gustaría, pero es un jugador capital para Eibar. Fabián come aparte", cierra el artículo.